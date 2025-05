Urtasun veu "un símptoma clar de feblesa" que Feijóo es referís al seu congrés com un conclave

Visita el Disseny Hub i anima a gaudir la Nit dels Museus i el Dia dels Museus

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha defensat aquest dissabte que és "un símptoma clar de feblesa" el fet que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es referís al congrés que ha convocat al partit per a aquest juliol com un conclave.

"Ell mateix potser pensa que el substituiran", ha declarat el portaveu de Sumar durant una visita al Disseny Hub de Barcelona, i ha afegit textualment que és difícil trobar en democràcia un líder de l'oposició més afeblit que Feijóo.

Urtasun ho ha dit al Disseny Hub, on ha animat la ciutadania a enorgullir-se dels seus museus i aprofitar la nit d'aquest dissabte i el diumenge durant el dia per visitar-los amb motiu de la Nit dels Museus (aquest mateix dissabte a la nit) i el Dia Internacional dels Museus (diumenge).

EL FONS ISRAELIÀ KKR "NO ÉS BENVINGUT"

Urtasun ha expressat la seva preocupació per l'entrada del fons israelià KKR en un conjunt de festivals espanyols i ha deixat clar que "no és benvingut" ni a Espanya ni en la seva cultura per les seves activitats immobiliàries il·legals a Palestina, segons ha dit.

Ha demanat també la "suspensió immediata" de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel per evitar que fons com a aquest entrin, no només en el sector cultural, sinó també a d'altres sectors estratègics com l'energètic i l'econòmic.

També s'ha referit a la despesa en defensa: ha reiterat que no comparteix decisions de l'OTAN i que "seran garants" d'ampliar els drets socials, assegurant que no només no es retallarà pressupost social sinó que es reforçarà.