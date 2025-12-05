Urtasun veu "nefasta" la gestió sanitària a Madrid, després del cas de l'Hospital de Torrejón de Ardoz

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerat que la Comunitat de Madrid ha de demanar disculpes per una gestió sanitària "nefasta" que, al seu parer, s'acumula des de fa anys, preguntat pel cas de l'Hospital de Torrejón de Ardoz.
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest divendres, en una visita al 31è Manga Barcelona, que se celebra al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, preguntat per l'àudio que s'ha destapat en el qual el CEO de Ribera Salud, que gestiona l'hospital, instava a rebutjar pacients o pràctiques no rendibles.
Urtasun creu que la Comunitat de Madrid ha de demanar disculpes per la gestió sanitària: "Per tots és sabut quina ha estat al llarg de tots aquests anys la inefable gestió en matèria sanitària de la Comunitat de Madrid".
"No cal recordar els protocols de la vergonya durant la covid que van provocar tantes morts i després els escàndols que se succeeixen", afegeix.
A més, ha mostrat el seu suport i ha defensat la "feina impecable" de defensa de la sanitat pública de la ministra de Sanitat, Mónica García.