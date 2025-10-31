Urtasun subratlla que la Fundació Franco incompleix la llei per "humiliació" a les víctimes

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat aquest divendres que la Fundació Nacional Francisco Franco no compleix amb la llei de memòria democràtica perquè "no persegueix l'interès general, per enaltiment del cop d'estat i per, particularment, la humiliació de les víctimes".
Ho ha dit en unes declaracions a Barcelona després que el Govern central, a través del Ministeri de Cultura, hagi obert el procediment previ per instar a la il·legalització davant la justícia de la Fundació Franco i ha notificat a l'entitat aquest expedient, a més de l'obertura del corresponent període d'al·legacions.
Urtasun ha assegurat que "hi ha un sistemàtic menyspreu a la història de les víctimes, minimitza el patiment i el dolor que van patir i moltes vegades (la fundació) reescriu la història responsabilitzant les víctimes dels fets que elles denuncien".
Ha dit que hi ha un expedient jurídicament sòlid que la fundació no respecta la llei, i ha subratllat que el Ministeri de Cultura serà "estrictament escrupolós" a l'hora de fer complir a totes les fundacions la llei de memòria democràtica.
"No hi pot haver fundacions, que tenen beneficis fiscals, que operin contràriament a la llei de memòria democràtica", ha dit.
Ha agraït la tasca minuciosa dels serveis del Ministeri, la Secretaria de Memòria Democràtica i les associacions de víctimes, i ha dit que s'ha elaborat un dossier de més de 1.000 pàgines que creu que constitueixen un cas sòlid que la Fundació Franco en la seva activitat "contravé" la llei.
TRIGAR "TAN POC COM SIGUI POSSIBLE"
Urtasun ha explicat que han traslladat l'acord per a l'extinció a la Fundació Francisco Franco perquè pugui fer les seves al·legacions, previ al trasllat definitiu de l'expedient al jutge.
"Tot aquest procés que falta no pot trigar més de nou mesos. El que intentarem és que trigui tan poc com sigui possible. Estem mirant d'accelerar tot el que podem per acabar amb una anomalia democràtica que s'hauria d'haver acabat fa 25 o 30 anys", ha subratllat el ministre.