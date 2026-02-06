Urtasun, Rull, Collboni i Dalmau assistiran a la gala dels Premis Gaudí diumenge

Kike Rincón/Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller de Presidència de la Generalitat en funcions de president, Albert Dalmau, assistiran a la gala dels 18 Premis Gaudí diumenge al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
També hi acudiran la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el secretari d'estat de Cultura, Jordi Martí, informa l'Acadèmia del Cinema Català aquest divendres en un comunicat.
Assistiran a la gala el president delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González; el president de la Comissió de Cultura del Parlament, Joan Ignasi Elena, i el regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.
Els Premis Gaudí posaran per primera vegada l'accessibilitat al centre de la gala, facilitant l'audiodescripció en directe per al públic del Liceu, i aquesta iniciativa s'incorporarà com a prova pilot en l'emissió per TV3 a través de la TDT.
L'audiodescripció anirà a càrrec d'Aleix Castany, amb qui ja es va fer la de 'Robot Dreams' en directe durant unes sessions del Cicle Gaudí de l'Acadèmia, i l'acte oferirà un bucle magnètic per facilitar l'accés a persones amb sordera i s'emetrà per la plataforma 3Cat amb llengua de signes catalana.