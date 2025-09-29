Urtasun reivindica la cultura per reconstruir la confiança entre els pobles

Defensa en l'obertura del Mondiacult 2025 la cooperació internacional i el multilateralisme
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicat la cultura com la "resistència" i el llenguatge comú per reconstruir la confiança entre els pobles, en un món marcat per tensions, conflictes i crisis múltiples.
Ho ha dit durant la sessió plenària del Mondiacult 2025 aquest dilluns al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), en què ha reafirmat la importància de la cooperació internacional i el multilateralisme davant els reptes actuals, i defensa que la cultura "transcendeix fronteres".
Urtasun, que ha estat elegit president de la Conferència durant la sessió plenària, recorda que el 2022 es va proclamar la cultura com un bé públic essencial i que ara es fa "un pas més" per treballar per l'objectiu global de la cultura i se situa al centre de les polítiques públiques.
Ha assenyalat la relació entre la cultura i la pau: per ell, la pau "no es pot reduir a l'absència de guerra", sinó que és la construcció diària de justícia i diàleg, i creu que la cultura, juntament amb l'educació, és l'eina més poderosa per aconseguir-ho, en les seves paraules.
Durant la seva intervenció, que també ha fet una part en català, ha reiterat la importància de garantir la participació, la diversitat i la inclusió en la cultura, perquè "totes les persones tenen dret a crear, a imaginar i a transmetre els seus sabers".
Ha recordat l'exministre d'Educació i Ciència i exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, ja que assegura que el seu llegat inspira per avançar cap a un futur mes just: "Estaria orgullós de veure aquesta cimera a la ciutat que el va veure créixer. Des de la Unesco va recordar sempre que la pau comença a la ment de les persones. Ens va ensenyar que la cultura i l'educació no són ornaments, sinó els fonaments de la pau i la dignitat humana".