Urtasun reclama traslladar la comissaria de la Via Laietana en ser declarada lloc de memòria

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat aquest divendres que, després que la Prefectura de la Via Laietana de Barcelona hagi estat declarada Lloc de Memòria Democràtica, la comissaria "ha de ser traslladada a un altre lloc".
"No es pot compatibilitzar l'existència de la comissaria amb la declaració d'espai de memòria", ha dit en unes declaracions als mitjans després de presentar el programa d'Espanya com a convidada d'honor de la Biennal del Llibre de Sao Paulo (Brasil), en les quals ha exigit que estigui dedicada exclusivament a espai de memòria.
Urtasun ha assegurat que hi ha ubicacions al centre de Barcelona perquè la Policia Nacional pugui continuar al centre de la ciutat, però que l'edifici de la Via Laietana "és un símbol de la repressió del franquisme".