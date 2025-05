Urtasun, sobre el jardí i l'espai de l'IEC dedicat a Rodoreda: Un "acte de justícia i reconeixement"

Hernández destaca que era un deute històric per fer accessible l'obra de l'escriptora

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El Ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que el jardí i l'espai museïtzat que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha dedicat a l'escriptora Mercè Rodoreda són un "acte de justícia i reconeixement".

En l'acte d'inauguració d'aquests espais, a la seu de l'IEC a Barcelona, Urtasun ha recordat com Rodoreda va parlar "de la vida quotidiana, la fragilitat de l'existència i la força de l'esperança", amb una sensibilitat que transcendeix llengües i fronteres.

El ministre ha recordat que és una autora universal "en el sentit més literal", perquè la seva obra s'ha traduït a més de 30 idiomes i per com parla de la condició humana, i ha agraït al conjunt de les institucions la col·laboració.

DEUTE HISTÒRIC

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha assegurat que una iniciativa com aquesta era un deute històric per fer accessible l'obra de Rodoreda, i ha descrit el jardí com "ple de vida i literatura, on les paraules es converteixen en aroma i color".

Hernández també ha destacat que dimarts es va signar a la seu de l'IEC el Pacte Nacional per la Llengua, i ha recordat que la llengua catalana és un "espai comú" que acull a tothom i, com bé sabia Rodoreda, una manera d'activar allò que només la literatura pot fer visible.

Per la seva banda, la diputada adjunta de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Aïda Llauradó, ha remarcat l'"encert" del jardí, amb tota la poètica que comporta, a més de l'exposició, que actua com a porta d'entrada a l'univers de l'autora.

El tercer tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha subratllat la importància que el Raval --barri on hi ha la seu de l'IEC-- "entri" en aquests nous espais, i ha parlat de Rodoreda com un referent de sensibilitat, coratge i llengua.

JARDÍ I MUSEU

El jardí, que compta amb plantes i flors que apareixen en les novel·les de Rodoreda, s'ha replantat i reinaugurat després de detectar-se una deterioració el 2023.

L'Espai Mercè Rodoreda, de nova creació, mostrarà tot el material relacionat amb l'autora del qual disposa l'Institut a manera de museu, entre els quals objectes personals, recreacions d'espais i part de la seva producció literària.

La presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, ha agraït la feina unànime de les institucions per fer realitat aquests nous espais "de trobada i visita" per part d'escolars, però també de tots aquells que busquin elements d'identificació de la cultura catalana.