Urtasun inaugura l'exposició sobre Agnès Varda al CCCB

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurat aquest dimecres a la tarda al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) l'exposició 'Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar', sobre la vida i obra de la cineasta.

Urtasun ha recorregut l'exposició acompanyat per la directora del CCCB, Judit Carrera; la comissària de la mostra, Florence Tissot, i el cap d'exposicions del CCCB, Jordi Costa, a més de la filla de l'artista, Rosalie Varda.

L'exposició, que es pot veure fins al 8 de desembre, analitza la precursora de la 'nouvelle vagui' a través de fotografies, audiovisuals, documents, objectes i instal·lacions, i és una adaptació ampliada de 'Viva Varda!', concebuda i produïda per la Cinémathèque Française de París.

La mostra de Barcelona, a més dels materials de l'exposició original, inclou quatre instal·lacions creades per Varda, tres sales de projeccions per veure peces del seu cinema, un reportatge fotogràfic del seu viatge a Catalunya en 1955 i unes selecció d'obres d'artistes que van ser referents per a la cineasta, com Antoni Tàpies i Miquel Barceló.

La seva filla, Rosalie Varda, va assegurar en la roda de premsa de presentació que l'exposició reflecteix la "diversitat" de la cineasta, i Tissot va subratllar que completa la vista a París amb més obres d'art contemporani.