Urtasun defensa el bon ús del Bo Cultural Jove i que hi ha "molt pocs" casos de frau

Assegura que l'any passat el van fer servir 370.000 joves
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha defensat aquest dilluns el bon ús del Bo Cultural Jove i que hi ha "molt pocs" casos de frau, i ha explicat que l'any passat el van fer servir uns 370.000 joves del total als qui s'adreçava --un 70%--, en preguntar-li arran de la polèmica pel seu ús en discoteques
En una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha explicat que la polèmica va sorgir quan una empresa de venda de tiquets va vendre a càrrec del Bo Cultural una entrada per a una discoteca amb copes incloses, la qual cosa va comportar la reclamació dels diners i que les entitats que hi van participar hagin quedat excloses del programa.
Ha expressat que els casos de frau són "molt pocs" i molt puntuals i que, segons fonts consultades per Europa Press, són menys de l'1%.
NOVETATS EN EL BO D'AQUEST ANY
Urtasun ha expressat que aquest any s'han introduït novetats en el bo, perquè la mesura pugui crear cultura: "Per exemple, ara pots utilitzar el Bo Cultural per fer un curs de música, que fins ara no podies fer".
Ha afirmat que amb el bo també es podrà comprar un instrument i que a partir d'aquesta primavera tots els joves que facin 18 anys el poden sol·licitar.