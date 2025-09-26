Urtasun, Collboni i Hernández subratllen la cultura com a instrument de pau i multilateralisme

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, han subratllat la cultura com a instrument de pau i multilateralisme i garant de la diversitat.
A la inauguració de l'Àgora Cívica, avantsala del Mondiacult d'Unesco que se celebra la setmana vinent, Urtasun ha defensat que "en un context de genocidi i guerra" la cultura ha de ser motor de pau i multilateralisme.
L'alcalde Jaume Collboni ha subratllat que Barcelona és una "ciutat molt Unesco", i ha remarcat que en el context actual les ciutats han de convertir-se en baluards amb la cultura com a eina per a la pau i el diàleg.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha emfatitzat en la importància de la cultura en un context d'"emergència democràtica i auge de l'extrema dreta", així com una eina de pau davant de la situació a Gaza o a Ucraïna.
L'Àgora Cívica ha programat més de 100 activitats obertes en paral·lel al Mondiacult i debatrà sobre aspectes com els drets culturals, la intel·ligència artificial (IA) i la creativitat i la diversitat lingüística.