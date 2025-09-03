Urtasun, sobre la candidatura de 'Sirat', 'Sorda' i 'Romería' als Oscar: "Són meravelloses i una autèntica joia"

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que 'Sirat', 'Sorda' i 'Romería' --les tres pel·lícules candidates a representar a Espanya en la propera edició dels Oscar-- són "absolutament meravelloses i una autèntica joia" que ja ha tingut l'ocasió de veure i enalteix l'any "espectacular" del cinema espanyol.
"Estem davant d'un any espectacular del cinema del nostre país a Espanya. Són tres produccions que són absolutament meravelloses. He tingut l'ocasió de veure les tres i la veritat és que són una autèntica joia", ha admès Urtasun en un acte a Madrid, juntament amb la vice-presidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, després de la reunió amb representants d'organitzacions ecologistes i amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals per analitzar la situació després de la recent onada d'incendis.
Urtasun ha recalcat que és un "grandíssim" any per al cinema espanyol i ha desitjat sort a les tres produccions per al proper 17 de setembre, dia en el qual es coneixerà què pel·lícula representarà a Espanya en l'edició 98 dels Oscar. "Són una mostra de la fortalesa del nostre cinema, que és un dels grans orgulls de la nostra cultura", ha afirmat.
Un total de 57 llargmetratges, estrenats entre l'1 d'octubre de 2024 i el 30 de setembre de 2025, han optat a la preselecció, tal com ha desvetllat el president de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez-Leite. L'actriu Emma Suárez (guanyadora fins a en dues ocasions del Goya a Millor Actriu protagonista per 'El gos de l'hortolà' i 'Julieta') i l'actor Juan Diego Botto (nominat en diverses ocasions), membres tant de l'Acadèmia espanyola com de la de Hollywood, han estat els encarregats d'anunciar les tres pel·lícules preseleccionades.