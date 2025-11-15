Urtasun anuncia una donació de 200.000 euros al Fons de Protecció del Patrimoni Palestí

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, proposarà aquest dimarts en el Consell de Ministres una primera aportació de 200.000 euros al Fons per a la Protecció del Patrimoni Palestí, impulsat per la Unesco.
Ho ha anunciat aquest dissabte en roda de premsa a la Delegació del Govern a Catalunya després de reunir-s'hi amb el comitè internacional organitzador d'Unsilence Fòrum (en el marc de la campanya Act x Palestine) i amb representants de la Palestinian Performing Arts Network.
"Hem de seguir mobilitzant-nos per Palestina, i el Ministeri de Cultura estarà al costat de la cultura palestina els propers mesos", ha afirmat.