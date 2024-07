Urtasun agraeix a Bustinduy que "protegeixi" el dret del consumidor amb les entrades als concerts

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha aplaudit aquest divendres el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la seva "grandíssima tasca a l'hora de protegir els drets dels consumidors" amb les entrades per als concerts.

En unes declaracions en inaugurar a Barcelona l'exposició 'Jorge Semprún. El llarg viatge', ha assegurat que "garantir que en la venda de les entrades no hi hagi cap mena d'abús ni de frau als consumidors és una excel·lent notícia".

El ministre Bustinduy va avisar dijous en una nota informativa que quan es compra per internet una entrada per als festivals de música, concerts o musicals "les despeses de gestió no poden ser un recàrrec arbitrari i ocult fins al moment del pagament".