Urdangarin treballa ajudant professionals "a superar moments difícils o a plantejar-se metes"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'exmarit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, treballa per "ajudar persones, esportistes i directius d'empreses a superar moments difícils o a plantejar-se metes noves" quant a lideratges o gestió d'equips.

En una entrevista de 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press, ha explicat que viu a Vitòria i treballa per impulsar Bevolutive, una marca de coaching amb ramificacions esportives, amb un objectiu: "Tenir una petita cartera de clients i poder implicar-me personalment en cadascun".

"Perquè no deixem d'evolucionar permanentment, passi el que passi. Intento fer-me un lloc en aquest espai d'ajuda als altres", i ha explicat que va començar un màster de psicologia de coaching i també benestar emocional estant a la presó, de la qual va sortir l'abril del 2024 després de cinc anys i deu mesos de condemna per delictes arran del cas Nóos.

En sortir-ne, necessitava que algú li donés l'oportunitat: "Va passar fa un any més o menys. És un projecte que ara està calant i en el qual em sento súper útil".

Avui té la sensació de portar una vida ordenada després d'anys centrat en la seva defensa: "La meva vida ara no crida l'atenció a ningú. Tinc la sensació que se m'ha escapat el temps i vull aprofitar-lo".

L'ACTITUD DEL BARÇA

L'exjugador del FC Barcelona valora "molt com s'ha portat el club" en les seves pràctiques com a entrenador nacional d'handbol, durant les quals va poder entrevistar i treballar amb jugadors de la pedrera, i també valora que el Palau Blaugrana no despengés la seva samarreta amb el dorsal set.

"Els diferents presidents han rebut pressions i no és fàcil, en un moment en què la marea és tan negativa, aguantar el pols. Aquesta samarreta està aquí per uns assoliments", ha dit.

Sobre el seu fill Pablo, jugador del Fraikin Granollers, ha celebrat que escolta els consells que li dona: humilitat, "actitud de guerrer" i saber gestionar les victòries i les derrotes.