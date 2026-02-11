La Urbana xifra en 25.000 els assistents a la manifestació docent i els sindicats en 70.000

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 25.000 els assistents a la manifestació docent a la capital catalana aquest dimecres, mentre que els sindicats han elevat aquesta xifra fins als 70.000.
La manifestació per la vaga docent ha discorregut entre els Jardinets de Gràcia fins a la Conselleria d'Educació de la Generalitat, a la Via Augusta, per reclamar millores laborals.
La vaga ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CCOO, Educació, CGT Ensenyament i UGT i demanen millores de les condicions amb la negociació del complement salarial, la reducció de ràtios i la desburocratització, entre altres demandes.