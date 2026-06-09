La Urbana de Barcelona xifra en 6.500 els assistents a la manifestació docent i els sindicats en 45.000

DAVID OLLER - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en unes 6.500 persones els assistents a la manifestació docent, mentre que els sindicats docents han elevat la xifra a 45.000.
La manifestació, encapçalada per la pancarta 'Ni miracles, ni caritat', ha sortit a les 11.20 de la plaça Espanya en direcció al Parlament, en un ambient reivindicatiu, amb càntics, pancartes i mitres papals entre els assistents.
La jornada de vaga, última d'aquest curs en el qual n'hi ha hagut més d'una vintena entre territorialitzades i a tot Catalunya, es produeix el primer dia de la visita del Papa i de les proves d'accés a la universitat (PAU).