David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en 5.000 els assistents a la manifestació docent a la capital catalana, i Ustec·Stes en 10.000.
Amb una pancarta en la qual es llegia 'Contra l'emergència educativa seguim als carrers', la manifestació ha començat a la plaça Tetuan i ha arribat fins al parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament.
La manifestació arriba en una jornada de vaga (la tercera aquest curs després del 8 de setembre i l'aturada general de l'11N) que ha començat amb l'entrada d'un grup de docents al Palau de la Generalitat per entregar una carta al president Salvador Illa.
SEGUIMENT DE LA VAGA
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha xifrat en un 11,69% de la plantilla convocada el seguiment aquest dijous fins a les 13.00 hores de la vaga docent a Catalunya, mentre que Ustec·Stes ha xifrat el seguiment de l'aturada en el 20% del personal.
Un grup de Bombers de la Generalitat de l'Assemblea de Bombers, que també es manifesten aquest dijous a Barcelona, s'ha unit a la mobilització dels sindicats docents.