La Urbana de Barcelona investiga a 2 homes per gravar dones orinant a les festes de Sants

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Barcelona han identificat a dos homes que presumptament van gravar i van fotografiar dones orinant en el marc de les festes de Sants la nit del dissabte, segons informa el consistori en un comunicat.
Els equips uniformats van rebre l'avís de diverses dones que informaven que havien vist com un home les seguia quan elles anaven a fer les seves necessitats a una zona propera de l'estació d'autobusos.
Va ser a la nit quan els agents van romandre en el lloc per localitzar als presumptes 'vouyeurs', que s'amagaven darrere d'arbustos o vehicles estacionats i aprofitaven la distracció de les dones per gravar-les.
Tots dos van quedar investigats com a presumptes autors d'un delicte de revelació de secrets.
A més, se'ls va intervenir els telèfons mòbils per evitar la difusió de les imatges i posar-les a disposició judicial.