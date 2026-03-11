La Urbana de Barcelona deté un home per agredir un menor amb una arma blanca al Clot

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut aquest dimecres a la matinada un home com a presumpte autor d'una agressió amb arma blanca contra un menor al barri del Clot, informa el cos en un comunicat.
La víctima, que tenia una ferida al coll, ha estat traslladada a un centre assistencial per rebre atenció mèdica i durant la intervenció els agents han comissat l'arma blanca.
Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació del cas per esclarir els fets.