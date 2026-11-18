BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat de forma "pacífica" una dotzena de persones que han acampat a la plaça Sant Jaume la nit d'aquest dimarts al dimecres, segons han confirmat fonts municipals a Europa Press.
L'actuació policial s'ha desenvolupat "sense incidents", segons les mateixes fonts.
Es tracta d'un grup d'activistes que, després del desallotjament de l'acampada de plaça Catalunya, van decidir 6 d'ells començar una vaga de gana i continuar amb la protesta a la zona de plaça Sant Jaume.