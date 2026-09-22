La Urbana de Barcelona denuncia el propietari d'un pis a Vallvidrera per tenir la música alta en una festa

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha interposat una denúncia per soroll al propietari d'un domicili del barri de Vallvidrera de Barcelona per tenir "la música massa alta" en una festa, han explicat fonts municipals a Europa Press.
Segons ha avançat Betevé, la festa dura des de divendres passat, hi ha 25 persones a la finca i la música impedeix poder descansar als veïns.
Les fonts consultades descarten que sigui una 'rave' i que hagin vingut gent de fora el domicili i asseguren que n'estan fent un seguiment.