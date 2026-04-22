La UPF tindrà un nou edifici per al "benestar de la societat" al mercat del Peix el 2028

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona comptarà amb un nou edifici, que se situarà a l'antic mercat del Peix de Barcelona, per investigar i innovar per al "benestar de la societat", amb el nom Àgora Barcelona pel Benestar de la Societat, i que es preveu que estigui operatiu a mitjans del 2028.
En una trobada amb periodistes, la rectora, Laia de Nadal, ha explicat que és un edifici que permetrà "fer un ecosistema de diferents entitats o experiències per abordar un repte des de diferents perspectives".
Aquest edifici, que s'afegeix als altres dos --l'IBE i el PRBB Ciutadella-- situats en aquests terrenys cedits per l'Ajuntament de Barcelona, tindrà uns 8.000 metres quadrats, una inversió de 20 milions d'euros --finançament assumit per la UPF amb el suport de l'Incasòl i la Generalitat-- i la construcció començarà cap al juliol d'aquest 2026.
L'objectiu, segons De Nadal, és que "sigui un pol de recerca potent, un pol d'innovació pioner i internacional" per donar resposta als grans reptes que es troba la societat actualment i que marcaran la joventut d'avui dia.
'DO TANK'
A més, explica que és un projecte científic singular perquè està ideat per ser un 'do tank': "Està dissenyat per passar d'un diagnòstic a l'acció. És important saber quins són els reptes de la societat actuals, i implementar accions per fer front a aquest repte i veure si són les respostes correctes".
"Creiem que és important en el món en el qual vivim ara, en què la tecnologia està entrant amb molta força", i considera que la manera de funcionar de les administracions publiques, a més de les institucions, ha de canviar i adaptar-se a la nova realitat.
PROJECTES
Entre les qüestions que treballarà aquest projecte, hi ha la feina, l'emancipació juvenil --tant a Barcelona com a Catalunya--, les polítiques de justícia generacional i de desigualtats intergeneracionals, i l'habitatge.
Àgora treballarà amb evidències, prenent Barcelona com a "exemple o pilot" de com es poden implementar aquestes solucions als reptes i mesurant-ne l'impacte; i col·laborarà amb entitats públiques, com universitats públiques o associacions.
Quant a la metodologia, es durà a terme a través de tres programes: un dedicat a la joventut, amb el qual s'abordaran els problemes que els joves tenen actualment i quan siguin més grans, com l'augment de l'esperança de vida, les cures, el mercat de treball o l'habitatge.
Un altre programa serà el destinat a la justícia, per reimaginar el sistema de drets i deures amb l'objectiu de reduir les desigualtats econòmiques, socials i d'accés; i l'últim serà sobre la resiliència, perquè la societat sigui "més capaç d'adaptar-se i resistir a les múltiples crisis", com les de salut, les econòmiques o les climàtiques.
IA, COHORTS I ALIANCES
També es comptarà amb 3 'connectors', que ajudaran a abordar els reptes: la tecnologia --la IA i l'anàlisi de dades--, la ciutadania --fer cohorts, saber quins són els reptes que identifica la ciutadania i quin retorn fan de les dades--, i la comunitat --aliances amb altres institucions, centres de recerca i entitats--.
El centre comptarà amb una "estructura fixa" de més de 100 investigadors a més de diferents entitats segons el repte que es vulgui solucionar; i la intenció, assenyala De Nadal, és aconseguir finançament per fer projectes inicials.