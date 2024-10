La UPF investeix doctora honoris causa Emmanuelle Charpentier, Nobel de Química 2020

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha investit aquest dimarts doctora honoris causa la Nobel de Química 2020, Emmanuelle Charpentier, informa la universitat en un comunicat posterior a l'acte, que ha comptat amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat.

Bioquímica i doctora en microbiologia, Charpentier el 2020 va rebre el Nobel de Química per "la seva contribució" al descobriment de la tecnologia CRISPR: unes tisores moleculars nascudes de la ciència bàsica que permeten modificar el genoma amb precisió.

Charpentier ha dit que se sent privilegiada per rebre aquesta distinció per part de la UPF, "una universitat referent en recerca" i ha recordat que la seva investigació és fruit d'un treball col·lectiu.

A més a més, ha traslladat un missatge a les noves generacions d'investigadors: "Sigueu ambiciosos perquè tenim molts reptes globals per resoldre. Són temps interessantíssims, aprofiteu-ho".

La rectora de la UPF, Laia de Nadal, ha destacat la importància de la recerca fonamental com una eina per transformar la societat i transferir coneixement: "És crucial continuar finançant la ciència bàsica per garantir el procés científic".