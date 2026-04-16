La UPF impulsa una plataforma que adapta la música a l'estat d'ànim en temps real

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha desenvolupat la plataforma Musitopia que, amb intel·ligència artificial (IA), adapta la música a l'estat d'ànim de les persones en temps real per millorar el seu benestar emocional i la seva salut mental.
La plataforma, impulsada pel Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) del Departament d'Enginyeria de la UPF, ofereix funcionalitats pensades per acompanyar les persones "en diversos moments del dia", informa la universitat en un comunicat d'aquest dijous.
Proposa exercicis de respiració interactius, meditacions guiades i passatges per a la concentració i la relaxació, a més de continguts específics com els sons binaurals, orientats a aconseguir "determinats estats mentals".
A més a més, incorpora la possibilitat de fer sessions individuals amb terapeutes professionals acreditats per "ampliar el seu abast dins l'àmbit de la salut digital".
COMPOSICIÓ SONORA AUTOMÀTICA
Per dissenyar la plataforma, s'han fet servir tècniques d'IA com la composició sonora automàtica, la personalització de llistes de reproducció o l'anàlisi del contingut emocional dels àudios.
També permet dur a terme activitats de musicoteràpia, de visualització i d'imaginació guiades a partir de la música o d'harmonització dels ritmes biològics de les persones amb el compàs d'una cançó.