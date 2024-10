La UPF finançarà la publicació de recerques en català a revistes "de primer nivell"

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha informat que a partir d'aquest curs 2024-2025 finançarà la publicació de recerques en català a revistes acadèmiques "de primer nivell", a més d'accions de transferència de coneixement o divulgació.

Els ajuts, de 4.000 euros anuals, van destinats a doctorands i doctors de primer any per "potenciar la recerca en català dels joves investigadors i que els serveixi per a la seva acreditació i currículum", informa la universitat en un comunicat d'aquest dijous.

El comissionat de Política Lingüística de la UPF, Marcel Mauri, ha assegurat que quan es publica en català també s'aconsegueix arribar al públic internacional: "Per tant, el català en cap cas ha de ser un impediment en la difusió de la recerca".