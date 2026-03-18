La UPF crea una eina perquè persones sordes puguin participar a la ràdio amb veu sintètica

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Una eina "pionera" creada per investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), juntament amb la consultora tecnològica We Are Mortensen, ha permès que persones sordes puguin participar de manera directa a la ràdio amb una veu sintètica personalitzada.
Amb el nom de SignarIA, la iniciativa proposa la construcció d'una identitat radiofònica ètica per a persones sordes a partir de la figura del donant de veu, informa la universitat en un comunicat d'aquest dimecres.
Per elaborar la veu personalitzada, el sistema combina la petjada sonora latent de la persona sorda i la prosòdia i articulació de la persona donant, normalment un familiar, i el resultat és una veu sintètica personalitzada amb el timbre potencial de l'usuari.
Capta els signes de la llengua de signes catalana a partir de 'computer vision' i un model adaptat de llenguatge, i emet la veu sintètica personalitzada en temps real, "trencant la barrera estructural que suposa la ràdio com a mitjà exclusivament auditiu i fent possible que les persones sordes puguin tenir presència directa".
Aquest projecte sorgeix per donar resposta a una necessitat concreta: la de la primera alumna sorda que cursa el grau de Periodisme de la UPF en els 34 anys de la titulació, i arran de l'assignatura 'Teoria i tècniques del periodisme audiovisual I', dedicada a la ràdio, l'estudiant planteja "el repte de trobar una manera de cursar la matèria en igualtat de condicions que els seus companys".