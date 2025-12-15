La UPF augmenta un 56% els alumnes dels cursos de català en el primer trimestre

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Les inscripcions per estudiar català en els cursos de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona "han tornat a batre rècords per sisè any consecutiu" amb 884 persones apuntades en el primer trimestre, un augment del 56% respecte al mateix període de l'any anterior.
La universitat ha destacat el bon funcionament del seu Programa d'Acolliment Lingüístic i, especialment, del Mooc Catalan for Beginners de nivell A1.1 de català, que ha incrementat els inscrits en gairebé un 130% en un any, informa aquest dilluns la UPF en un comunicat.
Es tracta d'un curs en línia que permet al públic no catalanoparlant formar-se abans d'arribar a Catalunya, que ja registra més de 1.000 participants cada curs.
El comissionat de Política Lingüística de la UPF, Marcel Mauri, ha assegurat que l'augment continu de les inscripcions del Mooc és "una bona mostra de la capacitat d'atracció del català" i ha valorat el gest de la comunitat internacional d'aprendre la llengua.
S'han duplicat els participants del Catalan Landing Programa, format per diferents cursos presencials de llengua i cultura catalanes, i que a inicis de cada trimestre permet als estudiants i treballadors no catalanoparlants de la UPF adquirir els coneixements necessaris sobre Catalunya i la seva llengua.
El curs de C1 de català ha crescut en un 25% el nombre d'inscrits respecte a l'any passat, i en el curs Català inicial per a personal docent investigador ha augmentat en un 54% i ha obligat a desdoblar grups.