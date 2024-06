La UPF aprova trencar relacions amb institucions israelianes

Agilitarà convenis amb campus i universitats palestines



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El consell de govern de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha aprovat "no mantenir relacions institucionals o de cooperació amb institucions governamentals israelianes, ni tampoc amb altres institucions israelianes que no reclamin explícitament un alt al foc".

En un comunicat, ha assegurat que demanarà a la Unió Europea la "suspensió immediata i el bloqueig immediat i cautelar" de tots els projectes finançats amb fons europeus en què participin institucions israelianes que, de manera explícita o mitjançant programes concrets, donin suport a les activitats l'exèrcit israelià a Gaza.

La UPF ha assenyalat que no donarà suport institucional a nous projectes de cooperació acadèmica amb universitats israelianes que, de manera explícita o programes, donin suport a les activitats de l'exèrcit a Gaza, i "només mantindrà actius aquells projectes que estiguin en marxa en aquest àrea geogràfica i que incloguin i beneficiïn a poblacions de diversos països".

La universitat ha assegurat que no establirà nous convenis de mobilitat d'estudiants amb universitats israelianes ni renovarà els ja existents amb "universitats que, ja sigui de manera explícita o mitjançant programes o iniciatives concretes, donin suport a les activitats de l'exèrcit israelià" a Gaza.

El centre ha assegurat que durà a terme un seguiment periòdic i adoptarà mesures, si és necessari, en relació amb els convenis de mobilitat d'estudiants amb "universitats estrangeres en zones en què es produeixen crims contra la humanitat i que comportin violacions sistemàtiques dels drets humans, tant d'Orient Pròxim com de la resta del món".

Així mateix, ha remarcat que vetllarà perquè el fons refugio de la UPF serveixi per acollir víctimes de la situació a Gaza, tant per a estudiants com per a professors o treballadors de les universitats afectades pel conflicte, i mobilitzarà recursos disponibles per recolzar a la comunitat educativa palestina i actualitzarà els acords de mobilitat i investigació.

També agilitarà els convenis de col·laboració en matèria d'investigació i ensenyament amb les universitats i els campus palestins, i explorarà "altres maneres de recolzar a la comunitat educativa i científica palestina".

El consell de govern de la UPF ha reclamat el respecte al dret internacional, l'alto-el-foc immediat, l'alliberament de totes les persones segrestades i empresonades, la fi del bloqueig i l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i la defensa per part del Govern central i la Generalitat del compliment del dret internacional i la ruptura de relacions amb aquelles actors que ho incompleixin.