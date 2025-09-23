La UOC inaugura el curs 2025-2026 amb nous espais al campus de Barcelona

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha inaugurat el curs 2025-2026 estrenant nous espais del seu campus i optimitzant l'ús dels tres edificis que té a Can Jaumandreu, al Poblenou de Barcelona, informa en un comunicat d'aquest dilluns.
Això respon a una reorganització "estratègica" dels espais físics, guanyant 1.700 metres quadrats, més de 120 nous punts de treball i 9 sales de reunions; i consolida la seva aposta pel 22@, impulsada el 2005.
La UOC ocuparà les plantes 3 i 4 de l'edifici de la rambla del Poblenou 154: la planta 4 es posa a disposició del Consell de Direcció i la 3 s'incorpora com un espai per al personal de gestió per "reforçar la capacitat operativa".