La UOC i 3Cat creen una càtedra per investigar i anticipar el futur de l'audiovisual

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i 3Cat han presentat aquest dijous la nova Càtedra UOC-3Cat en Narratives, Hàbits de Consum i Formats Audiovisuals Emergents, una iniciativa que neix amb l'objectiu d'analitzar i anticipar les transformacions en l'ecosistema audiovisual.
Així s'ha indicat en l'acte de presentació de la Càtedra, que ha tingut lloc al campus de la UOC a Barcelona i que ha comptat amb la presència de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, i la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, "que han posat en relleu el valor institucional i estratègic d'aquesta aliança", assenyala la UOC en un comunicat.
"Avui formalitzem una aliança que connecta coneixement, cultura i servei públic. I ho fem en un moment en què aquestes tres dimensions no són accessòries, sinó estructurals per al futur del país", ha destacat Fitó, mentre que Romà ha detallat que la iniciativa connecta directament amb el pla estratègic de 3Cat com a mitjà de comunicació públic.