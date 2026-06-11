Uns cantaires amb símbols independentistes "convidats a sortir" de la Sagrada Família

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Un grup de cantaires amb simbologia independentista va ser "convidat a sortir" de la Sagrada Família aquest dimecres a la tarda un cop finalitzat l'acte en què el papa Lleó XIV va oficiar una missa i va beneir la torre de Jesús, segons fonts de la Delegació del Govern central consultades per Europa Press.
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha assenyalat que entre la Policia Nacional, la seguretat privada i els Mossos d'Esquadra van acompanyar aquestes persones cap a unes sortides determinades i no es va encapsular ningú.
Els fets es van produir al final de l'acte i Prieto ha apuntat: "Hem de procurar que hi hagi un desenvolupament normal de l'acte perquè estava pactat amb el Vaticà. No es contemplava cap element ideològic o identitari de cap mena".
En aquest sentit, Prieto afirma que no es va produir cap moment de tensió, i en cas de ser així, "no va ser majoritari".
Fonts de la policia catalana han explicat a Europa Press que la competència a l'interior del temple i el seu perímetre de seguretat era del Cos Nacional de Policia, però que un cop a la via pública, uns mossos es van encarregar de l'"acompanyament" dels cantaires que havien sortit de la Sagrada Família.