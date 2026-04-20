Uns arqueòlegs de la UB a Oxirrinc troben la 'Ilíada' en una mòmia d'època romana

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
La Missió Arqueològica d'Oxirrinc (Egipte) de la Universitat de Barcelona (UB) ha trobat un papir amb un fragment de la 'Ilíada' d'Homer a l'interior d'una tomba d'època romana de fa aproximadament 1.600 anys.
Es tracta de "la primera vegada en la història de l'arqueologia" que es localitza un text literari grec incorporat de manera deliberada com a part del procés d'embalsamament d'una mòmia, informa la UB en un comunicat d'aquest dilluns.
El papir va ser trobat durant la campanya d'entre novembre i desembre del 2025, i entre gener i febrer del 2026, el filòleg i director del projecte d'Oxirrinc, Ignasi-Xavier Adiego, el va identificar com a pertanyent al catàleg de les naus, del cant II de la 'Ilíada', un passatge que enumera les forces gregues contra Troia.
"No és la primera vegada que trobem papirs grecs empaquetats i segellats incorporats durant el procés d'embalsamament d'una mòmia, però fins ara eren de contingut principalment màgic", ha detallat Adiego, que explica que la novetat és que es tracta d'un text literari en un context funerari.
La troballa es va produir a la necròpoli d'Al-Bahnasa, la localitat egípcia identificada amb l'antiga Oxirrinc, una de les ciutats "més importants" de l'Egipte grecoromà, a 190 kilómetres al sud del Caire.