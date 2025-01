Uns alumnes de Bescanó i Elx guanyen el III concurs Amic-directes

El premi reconeix els seus projectes audiovisuals sobre Actualitat i E-Sports

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup Can Cunyada, format per dos alumnes de l'INS La Miquela de Bescanó (Girona), i el grup Els Fartons, amb quatre alumnes del Col·legi Sant Josep Artesà d'Elx (Alacant), han obtingut el primer premi del concurs Amic-Directes, organitzat per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic).

Martí Masó i Martina Cabarrocas, que formen Can Cunyada, han obtingut el primer premi en la categoria d'Actualitat per, en paraules del jurat, executar un videopòdcast "a la perfecció" tenint en compte cadascun dels detalls a través d'una conversa natural i fluïda sobre la dansa.

Adrián Berná, Francisco Fernández, Pablo Carrillo i Diego Sánchez, integrants d'Els Fartons, han rebut el premi en la categoria d'E-Sports per ser "uns professionals del 'temps real' a Twitch", fent servir dues càmeres i dissenyant dues escenes per a l'ocasió.

Tots dos han estat premiats amb 1.000 euros per a material audiovisual i escolar.

SEGONS I TERCERS PREMIS

En la categoria d'Actualitat, el segon premi ha estat atorgat ex aequo a Els Calçotaires, de l'INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat (Barcelona), i a A peu de micròfon, de l'IES Bendinat de Calvià (Mallorca).

El tercer premi a Actualitat, també ex aequo, ha estat per a Parlant Clar, de l'INS de Tecnificació d'Amposta (Tarragona) i per a Les Mallorquines de l'IES Joan Alcover de Palma (Mallorca).

En la categoria d'E-Sports, han obtingut el segon premi Els 5 fantàstics, del Col·legi Escolàpies de Sant Martí de Barcelona, mentre que el tercer ha estat atorgat ex aequo a the_ieti_show, de l'INS Esteve Terrades i Illa de Cornellà de Llobregat, i a Els Ideals, de l'Escola Vedruna de Balaguer (Lleida).

UNA EDICIÓ AMB "ALTA IMPLICACIÓ"

Els guanyadors han estat anunciats en una gala celebrada aquest dimecres al Caixaforum de Barcelona, en la qual el secretari general de l'Amic, Josep Ritort, ha destacat l'"alta implicació" d'alumnes i docents en aquesta edició, que ha comptat amb més de 900 inscrits i un increment del 80% de participació.

El vicepresident tercer de l'Amic i responsable de l'edició digital de 'Regió7', Pau Brunet, ha remarcat que per a l'Amic és un repte "molt important" contribuir a enfortir la comunicació en català a través de formats que arribin als joves.

Per la seva banda, el director general de Política Lingüística en els Àmbits Tecnològic i Audiovisual de la Generalitat, Roger Serra, ha assegurat que el concurs, que va començar com una "aventura valenta", ha esdevingut un acte esperat per tothom.