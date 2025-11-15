Uns 8.500 docents es manifesten a Barcelona segons l'Ajuntament, 30.000 segons els convocants

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 8.500 persones segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte a la ciutat per demanar una millora de les condicions laborals dels docents catalans.
La manifestació ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT i UGT, amb el suport de 20 associacions, per reclamar un increment de sous i reduir ràtios i sobrecàrrega de treball, per a la "millora educativa".
La manifestació ha començat sobre el migdia a la plaça Urquinaona i ha desembocat a la plaça Sant Jaume.
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha declarat als periodistes que seguiran mobilitzant-se i no dubtaran a convocar vagues a partir del segon trimestre, davant de la inacció política: "Si no mouen fitxes, si no s'asseuen a negociar la millora de les nostres condicions laborals, nosaltres ho tenim molt clar. Donem un ultimàtum".
El secretari d'Acció Sindical Aspepc·Sps, Ramiro Gil, ha demanat un canvi de model radical, una reforma del sistema educatiu i que Catalunya "es prengui seriosament la seva educació" o anirà al desastre, ha avisat.
REUNIONS AMB LA CONSELLERIA
Fonts de la Conselleria d'Educació de la Generalitat consultades per Europa Press han assegurat que tenen la "mà estesa" per seguir parlant de les condicions laborals, en termes de sou però també de recursos i desburocratització, entre altres.
A més, afirmen que aquesta setmana la consellera Esther Niubó ha trucant "un per un" a tots els sindicats per fer-los saber que els enviaran un calendari de reunions on es tractaran les reivindicacions de forma específica.