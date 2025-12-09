Uns 800 metges demanen a Barcelona un conveni propi i la fi de les guàrdies de 24 hores

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
Uns 800 metges, segons la Guàrdia Urbana, han reclamat a la plaça Sant Jaume de Barcelona un conveni propi i la millora de les condicions laborals que inclou, entre d'altres, la fi de les guàrdies de 24 hores, dins la vaga estatal convocada per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics aquest dimarts i dimecres.
Així ho ha explicat en unes declaracions a la premsa el secretari general del sindicat convocant en l'àmbit català, Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, que ha insistit que "cap altre treballador de l'Estat" té jornades de 24 hores obligatòries.
Els metges s'han desplaçat des de la Delegació del Govern central a Catalunya, on s'han concentrat a les 10.30 hores, fins a Sant Jaume, amb el lema 'A tu també t'afecta' i amb pancartes amb missatges com 'Metge cansat, pacient maltractat' i 'Volem sanitat i no precarietat'.
A Sant Jaume, a més d'una actuació de la colla castellera Arreplegats de Zona Universitària (Barcelona), Lleonart ha llegit un manifest en què ha assegurat que el conveni propi és un instrument per recuperar "la il·lusió i les ganes de treballar" en el sistema.