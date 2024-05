Uns 800 estudiants propalestins es concentren a la Delegació del Govern central

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 800 estudiants propalestins es concentren des de les 13.30 hores davant la Delegació del Govern central a Barcelona, després de recórrer el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 a la plaça Universitat.

Convocats per Acampada per Palestina UB, el Sepc i el Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí, han marxat per la Gran Via --on han tallat el tràfic durant 45 minuts-- i han seguit pel carrer Roger de Llúria fins a la Delegació.

Els manifestants coregen lemes com 'Les terres robades seran recuperades', 'No és una guerra és un genocidi', 'estat sionista, estat terrorista' i duen una pancarta on es pot llegir 'Fora les forces d'ocupació sionistes, fora el govern feixista de Netanyahu'.

PORTAVEUS

En unes declaracions als periodistes, la portaveu del Sepc, Júlia Portet, ha explicat que han triat aquest dia perquè es commemora el 76è aniversari de la Nakba ('catàstrofe' en àrab i que serveix per descriure la fugida el 1948 de 300.000 persones després de la creació d'Israel), i ha exigit a "universitats i centres educatius que trenquin qualsevol conveni" amb Israel.

La portaveu del Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí i membre d'Acampada per Palestina a la Universitat de Barcelona (UB), Emma Cercós, ha fet una crida al Govern central per commemorar la Nakba.

Sobre l'acampada a l'Edifici Històric de la UB, ha explicat que el Rectorat els ha dit que "no volien aprovar els punts de la moció" que els acampats proposen al claustre fins que cessin l'acció.

Per la seva banda, la portaveu del Sindicat d'Estudiants, que dona suport als actes convocats, Mariam El Yakoubi, ha insistit a reivindicar que el Govern central talli llaços amb Israel i "faci accions i es deixi estar de xerrameca, perquè cal parar de vendre armes a Israel".