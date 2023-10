Uns 800 estudiants es manifesten a Barcelona en solidaritat amb Palestina

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Uns 800 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, convocats pel Sindicat d'Estudiants s'han manifestat aquest dijous a Barcelona en solidaritat amb el poble palestí i contra el "genocidi" a Gaza.

La manifestació ha començat a les 12 a la plaça Universitat de Barcelona i els participants han dut pancartes en les quals es llegia 'Alto al genocidi a Gaza' i 'Bombing kids is not self defense' ('Bombardar a nens no és defensa pròpia') i han cridat proclames com 'Free free Palestina' ('Palestina lliure')

L'acció es produeix emmarcada en la vaga general que el Sindicat d'Estudiants ha convocat aquest dijous d'àmbit estatal, i a Catalunya també hi ha hagut manifestacions a Tarragona i a Girona.