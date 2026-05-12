Uns 800 docents tallen la plaça Espanya de Barcelona per demanar millores durant la vaga

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 800 docents han tallat aquest dimarts al matí la circulació a la plaça Espanya de Barcelona per demanar millors condicions laborals, com una pujada salarial i la reducció de les ràtios, en el primer dia de vaga educativa a tot Catalunya.
Convocats pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, s'han manifestat al voltant de les 11 del matí, direcció a la manifestació unitària de les 12.30 a la plaça Urquinaona.
Han cridat lemes com 'Exigim al Govern més finançament' i 'Les despeses militars per a escoles i hospitals', i portaven pancartes amb frases com 'Més salari, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia' i 'Molta burocràcia i poc temps per dedicar als alumnes'.