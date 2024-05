Uns 80 universitaris tallen durant mitja hora la Gran Via en suport a Palestina

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 80 estudiants universitaris han tallat aquest dimecres durant mitja hora la Gran Via de Barcelona davant l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB) en solidaritat amb Palestina i en el marc de l'acampada d'aquests dies a la universitat per la mateixa causa.

L'acció, que s'ha dut a terme cap a les 14.30 hores, es fa amb motiu de la celebració d'un claustre extraordinari de la UB aquest dimecres al migdia per votar una moció per trencar les relacions institucionals i acadèmiques amb universitats, centres de recerca, empreses i altres institucions israelianes.

Els participants han cridat lemes com 'Israel assassina, Espanya patrocina', 'No és una guerra, és un genocidi', 'Free free Palestine', 'Israel assassina, Catalunya patrocina' i 'From the river to the sea Palestine will be free'.