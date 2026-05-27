Uns 7.000 docents segons la Urbana es manifesten a Barcelona per demanar millores laborals

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Aquest dimecres és la segona vaga del cicle de mobilitzacions i la quarta del curs
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 7.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000 segons els sindicats, han participat en la manifestació d'aquest dimecres a Barcelona, que ha transcorregut des de Pla de Palau fins a la plaça Drassanes, per reclamar millores laborals a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, dins la segona vaga general educativa del cicle de mobilitzacions a Catalunya.
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical --impulsors del cicle de mobilitzacions--, han partit a les 11 hores al crit de 'Menys policies i més educadores', 'Niubó, escolta, s'acosta la revolta' i 'Fora, fora, fora els Mossos de l'escola'.
Es tracta de la quarta vaga general en l'educació de Catalunya des de començament de curs, i els manifestants duien pancartes amb frases com 'Hi ha més rates al Departament d'Educació que a 'Ratatouille'' i 'L'estalvi ens matarà'.
Han avançat pel passeig Colom al crit de 'Per a pactes i traïcions, CCOO i UGT', 'Som nosaltres els que estem a l'aula, som nosaltres els que sabem què fa falta' i 'Lluitant, lluitant també estem educant'.
Els manifestants duien samarretes grogues --representatives de la protesta docent--, xiulets i tambors i han avançat amb la marxa per reclamar més recursos per a l'educació de Catalunya amb frases com 'Les despeses militars per a escoles i hospitals'.
També han insistit que es destini el 6% del PIB a l'educació a Catalunya; reduir ràtios, i han amenaçat: 'Si això no s'apanya, vaga, vaga, vaga'.
SINDICATS
En unes declaracions als periodistes abans de la manifestació de Barcelona, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha afirmat que en la reunió de la taula esperen fer "grans avenços", com augmentar les dotacions, i que la intenció és que el col·lectiu accepti les millores en una consulta.
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha assegurat que veu un canvi en la negociació amb Educació, ja que creu que es troben a la "casella de sortida" després de reconèixer el deute dels estadis docents.
Laura Gené, de la CGT Ensenyament, ha valorat la proposta d'aquest dimarts del departament com unes "engrunes" i insisteix que no és només una qüestió de salaris, sinó que calen més dotacions.
Laia Fonts, de La Intersindical, ha recordat que ja és la tercera setmana de protestes educatives i que estan disposats a plantar cara davant l'"estratègia de dilatació" del Departament.
Per part del Sindicat d'Estudiants --que fa costat a la convocatòria--, Lua Millet ha assenyalat el Departament pel seu intent de "criminalitzar la lluita dels docents", assegura que l'única culpa recau en la Conselleria, i lamenta la degradació de l'educació.
DRASSANES
En arribar a la plaça Drassanes, els accessos a la ronda Litoral (B-10) estaven tancats per cordons policials dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per evitar que els manifestants hi accedissin.
Els docents han anat accedint a la plaça i s'han concentrat al seu voltant i també han col·locat alguns pupitres en senyal de protesta.
També hi ha hagut una actuació dels Falcons, a més d'una paellada popular, i també han instal·lat una barra de consumicions i els diners es destinaran a la 'Caixa de Resistència' de l'educació de Catalunya.
A Drassanes també hi havia presència d'alguns docents de l'escola concertada, que també s'han manifestat aquest dimecres a les 12 hores a Barcelona, des de la plaça Molina fins al Departament, per exigir millores.