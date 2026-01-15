Uns 700 metges exigeixen a Barcelona un conveni propi en el segon dia de vaga

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Uns 700 metges es manifesten aquest dijous a Barcelona per reclamar un conveni propi, dins la vaga de facultatius convocada aquest dimecres i dijous per Metges de Catalunya i l'Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), a nivell estatal.
La manifestació ha començat al voltant de les 11 hores davant la seu de l'ICS a Barcelona, al carrer Balmes amb Gran Via, i ha seguit per la Gran Via i el passeig de Gràcia, on han dut a terme diverses segudes.
Els manifestants reclamen un espai propi de negociació de cara al futur Estatut Marc, a banda de millores laborals i salarials, com el reconeixement d'una categoria professional que reculli la seva responsabilitat i formació i la fi de les guàrdies de 24 hores, entre d'altres.
Durant la protesta s'han pogut llegir cartells com 'No és vocació, és explotació', 'Tot té un límit', 'Baixes, jubilacions i absències sense relleu' i 'Menys corbates i més bates'.
Així mateix, els manifestants han cantat 'Conveni mèdic ja!', 'Metge cansat, pacient maltractat', 'A tu, a tu, a tu també t'afecta' i 'Tanta espera ens desespera'.