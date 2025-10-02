Uns 6.500 estudiants es manifesten a Barcelona "contra el genocidi sionista"

Moments de tensió amb els Mossos per la identificació d'un menor a la plaça Sant Jaume
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Uns 6.500 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, convocats pel Sindicat d'Estudiants s'han manifestat aquest dijous des de la plaça Universitat de Barcelona en solidaritat amb Palestina i "contra el genocidi sionista" i la intercepció de la Global Summud Flotilla.
Han iniciat la manifestació baixant pel carrer Pelai fins a la plaça Catalunya i Urquinaona, per baixar per la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume, al crit de 'No és una guerra, és un genocidi', 'Fill de puta, Donald Trump' i 'Israel assassina, Europa patrocina'.
En unes declaracions als periodistes, la portaveu del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha lamentat la situació a Palestina i s'ha solidaritzat amb la flotilla; ha defensat que el "camí per aturar aquest genocidi és pressionant els governs" i ha fet una crida a sindicats i organitzacions a convocar una vaga general.
Ha demanat que es trenquin totes les relacions amb Israel i, en aquest sentit, veu necessari fer pressió per aconseguir-ho: "Ens posicionem al costat correcte de la història".
"BOICOT ISRAEL"
Algunes proclames que han cantat eren 'Gaza, Gaza no estàs sola', 'Des del riu fins al mar, Palestina vencerà', 'On són? No es veuen les sancions a Israel', 'Boicot Israel' i 'Free, free, Palestine'.
Els manifestants duien mocadors palestins i banderes i una pancarta gran on es llegia 'Ruptura de relacions amb Israel', a més d'altres cartells amb frases com 'Aturem el genocidi contra el poble palestí' i 'Complicitat internacional sona a diners comprats'.
Al llarg del recorregut també han enganxat adhesius en solidaritat amb Palestina a cadenes com Starbucks, KFC, Burger King i Carrefour --en aquests dos últims els han llançat petards i objectes i donat cops contra els vidres--.
"ASSALT IL·LEGAL" A LA FLOTILLA
El coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'Ustec.Stes, el sindicat educatiu majoritari a Catalunya, Oriol Francesc, ha assegurat que la comunitat educativa treballa per la defensa de la pau i els drets humans: "Avui toca ser aquí al costat dels nostres estudiants".
Creu que cal respondre per part de la comunitat educativa "a l'assalt il·legal i violent de la flotilla, un suport humanitari que el que volia era cobrir una necessitat bàsica i essencial que els governs no estan complint", i veu imprescindible la mobilització de tota la ciutadania.
"NO ES TOCA LA FLOTILLA"
En arribar a la plaça Sant Jaume s'han concentrat mirant cap al Palau de la Generalitat i han cantat consignes com 'Stop, stop the genocide', 'Palestina llibertat' i 'Oh viva viva oh Palestina, oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao'.
També han dedicat lemes en solidaritat amb els integrants de la Global Summud Flotilla com 'Visca, Visca la flotilla' i 'No es toca la flotilla'.
Han llegit el manifest en el qual han assenyalat les administracions com a còmplices, en les seves paraules, amb Israel; exigeixen que es freni el pla de rearmament i critiquen les polítiques del president nord-americà, Donald Trump; i exigeixen que es "talli relacions amb l'Estat genocida d'Israel".
Hi ha hagut moments de tensió quan han demanat que els Mossos "alliberin" un menor que s'han emportat per identificar-lo --estaven en espera de l'arribada d'un tutor-- després que enganxés adhesius a favor de Palestina en un establiment, han proferit crits en contra de la policia i han començat a tombar les tanques.