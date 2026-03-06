Uns 600 estudiants demanen a Barcelona un "feminisme antifeixista i revolucionari"

Clamen contra Trump, Netanyahu, el Govern central i la violència masclista
BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -
Uns 600 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest divendres a Barcelona amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8M), en el marc de la vaga educativa convocada pel Sindicat d'Estudiants i Lliures i Combatives, i han clamat per un "feminisme antifeixista i revolucionari".
La portaveu del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet, ha criticat les accions del president nord-americà, Donald Trump, que ha qualificat d'imperialistes, i ha afirmat que no permetran que es justifiquin en nom de la defensa de les dones.
"Les dones iranianes no seran mai salvades per Trump, que està acusat per delictes en la llista d'Epstein, o per Netanyahu, que està perpetuant un genocidi del poble palestí", ha afirmat.
UNA INTERNACIONAL "REACCIONÀRIA"
"Tenim una internacional cada vegada més reaccionària que vol atacar i aixafar-nos, però nosaltres som aquí per dir que no passaran i que la lluita feminista també és antifeixista, també és antiracista i també és la lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+", ha afegit.
També ha carregat contra el Govern central el qual, assegura, no és feminista: "Mentre es diu feminista, tapa i amaga els casos d'agressions que hi ha dins el seu propi partit".
LA MANIFESTACIÓ
La manifestació ha començat cap a les 12 hores a la plaça Universitat i, després de passar per la plaça Catalunya i la Via Laietana, ha finalitzat gairebé dues hores després a la plaça Sant Jaume, on s'ha llegit un manifest i han intervingut una representant de Las Kellys i una dona víctima de violència de gènere que afronta un desnonament després de fer fora el seu maltractador.
Al llarg de la protesta s'han sentit càntics com 'Visca, visca, visca, la lluita feminista'; 'Tots els dies són 8 de març'; 'Vox, escucha, seguimos en la lucha'; 'Machista, pardillo, tu boca en el bordillo'; 'La virgen María también abortaría', i 'Oye, Manolo, hoy cocinas solo'.
Així mateix, els manifestants han portat cartells amb consignes com 'Les feministes som antifeixistes'; 'Dar gracias a que queremos justicia y no venganza'; 'Quiero que cuando mis amigas vuelvan solas vuelvan vivas' i 'Algo va mal si odias más a las feministas que a los violadores', entre d'altres.