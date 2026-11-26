David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Un grup d'uns 5.000 bombers de la Generalitat de l'Assemblea de Bombers, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'ha unit a la manifestació dels sindicats docents que discorre Barcelona entre la plaça Tetuan i el Parlament.
Amb la pancarta 'No som bombers de segona', reclamen més recursos per al sector, com ara millores salarials, una ampliació de plantilla als parcs de Catalunya i una formació adequada per desenvolupar la seva feina amb garanties.
Els manifestants també demanen el mateix reconeixement que els seus homòlegs a Barcelona, segons indica una de les pancartes que despleguen durant la mobilització.