Uns 500 metges es manifesten a Barcelona per un conveni propi

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
Uns 500 metges s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona per reclamar un conveni propi i millores laborals i retributives, en el marc de la vaga de facultatius convocada per Metges de Catalunya (MC) i, a nivell estatal, per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (Cesm).
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha assegurat en unes declaracions a la premsa que és moment que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, agafin "el toro per les banyes" i assumeixin la negociació.
Lleonart entén que la ministra de Sanitat, Mónica García, ha "dimitit de manera extraoficial" en anunciar la seva candidatura per Més Madrid a la Comunitat de Madrid el 2027.
Ha demanat a Sánchez que es posi "al capdavant", tal com també ha fet el comitè de vaga en una carta enviada al president, ha explicat Lleonart.
En la mateixa línia, ha afirmat que aprofitant la baixa de la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, Illa hauria d'assumir "la negociació d'una situació que està enquistada".
Les reivindicacions dels metges inclouen una millora de condicions laborals i retributives, la fi de les guàrdies de 24 hores i la reducció de la càrrega assistencial, entre d'altres, reflectides en un conveni propi per als metges que tingui en compte les particularitats de la professió.
Lleonart també ha apuntat que és "normal" que, en ser el desè dia de vaga convocat des del passat mes d'octubre, hagi baixat el seguiment, que el sindicat xifra en el 31% i la Conselleria de Salut en un 5,2%.
EL MANIFEST
Abans de començar la marxa, davant l'Hospital de Sant Pau, representants de MC han llegit un manifest en el qual han assegurat que protesten per "responsabilitat" davant la professió, les famílies i els pacients.
Han assegurat que la professió mèdica "no és com les altres" per la formació que requereix i la presa constant de decisions crítiques que implica.
Així mateix, han criticat l'actual Estatut Marc, a més dels acords assolits per a la reforma entre el Ministeri de Sanitat i "els sindicats no mèdics".
Han dit que tampoc se senten reconeguts amb els convenis existents en el marc del sistema sanitari català, i han reclamat un conveni propi negociat amb els "representants legítims" de la professió.
LA MANIFESTACIÓ
La manifestació ha començat cap a les 10.30 hores del matí davant l'Hospital de Sant Pau, i ha prosseguit pels carrers Cartagena, Sant Antoni Maria Claret, Dos de Maig i Mallorca, passant per davant la Fundació Puigvert, l'Hospital Dos de Maig i el CAP Sagrada Família.
Ha acabat cap a les 13 hores davant la basílica de la Sagrada Família, on els manifestants han construït un mural a l'estil trencadís amb el missatge 'Conveni mèdic ja!'.
Durant la protesta s'han pogut llegir cartells com 'Menys corbates i més bates', 'Per una sanitat pública i de qualitat' i 'A tu! A tu! A tu també t'afecta'.
Així mateix, s'han sentit càntics habituals com 'No és vocació, és explotació' i 'Pané, pa què? Pané, pa ná'