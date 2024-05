Uns 500 estudiants tallen la Gran Via de Barcelona contra el "genocidi" a Palestina

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 500 estudiants tallen aquest dimecres el tràfic a la Gran Via de Barcelona des de les 12.30 hores en protesta pel "genocidi" a Palestina i per demanar que al Govern central trenqui relacions amb Israel.

Convocats per Acampada per Palestina UB, el Sepc i Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí, s'han concentrat a les 12 hores a la plaça Universitat i han emprès una marxa tallant la Gran Via, emmarcada en la vaga estudiantil d'aquest mateix dimecres per Palestina.

Han cantat lemes com 'Les terres robades seran recuperades', 'No és una guerra, és un genocidi', 'estat sionista, estat terrorista' i duien una pancarta on es llegia 'Fora les forces d'ocupació sionistes, fora el govern feixista de Netanyahu'.