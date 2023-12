Uns 500 estudiants es manifesten a Barcelona contra els "professors agressors"

Reclamen assegurar la denúncia anònima i fomentar la coeducació

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

Uns 500 estudiants universitaris i de Secundària s'han manifestat aquest dijous a Barcelona per protestar contra els "professors agressors" en universitats i contra les violències masclistes en l'ESO.

Convocats pel Sepc i la Coordinadora d'Assemblees Interuniversitària (CAI), han començat a les 13 hores la manifestació a la plaça Universitat amb el lema 'Fem fora els professors agressors', emmarcada en la jornada de vaga feminista d'aquest dijous en instituts i universitats catalanes.

En unes declaracions als periodistes, la portaveu del Sepc, Júlia Portet, ha lamentat "els nombrosos casos d'agressions sexuals i psicològiques de professors contra alumnes", i insisteix que no són casos concrets ni aïllats i que cal reivindicar la coeducació i que es lluiti contra aquesta situació.

Sobre la resposta de les universitats davant aquests casos, Portet ha assegurat que "només han donat resposta quan han sortit casos a la llum, com els dos casos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)", i ha instat al fet que els presumptes professors agressors no es reincorporin a la universitat.

A més, ha criticat que els protocols no són efectius i que per les víctimes "no és segur denunciar", ja que assenyala que no és anònima de cara al professor, i que quan es comunica una incidència d'aquest tipus, no s'allunya immmediatament de les aules el pressumpte agressor.

"PROFESSORS QUE DISCRIMINEN"

Als instituts, reclamen lluitar contra les violències masclistes i "assenyalar aquells professors que discriminen amb comentaris els alumnes per raó de gènere i orientació sexual".

Els assistents portaven pancartes que deien 'Buidem les aules, omplim els carrers' i 'Destapem-los' i cantaven lemes com 'Pim pam pum que no en quedi ni un', 'Professor agressor, rectorat encobridor' i 'Contra els professors agressors, lluita i organització'.

A les 12 hores també s'han fet simultàniament concentracions a la plaça del Vi de Girona i a la Biblioteca Campus Cappont de la Universitat de Lleida (UdL).

VAGA

Amb motiu de la vaga, uns 20 estudiants han dormit dimecres a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), i aquest dijous al matí s'han tancat els accessos a l'edifici fins a les 12, han informat fonts de la UB.

D'altra banda, fonts de la UAB, en el segon dia de vaga en aquesta universitat, han afirmat que s'han fet piquets als accessos i que s'està fent "docència irregularment i amb una afluència molt inferior a la d'un dia normal".