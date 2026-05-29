Uns 50 docents tornen a tallar el tram de la Via Augusta davant Educació després del recés de la taula

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 50 docents han tornat a tallar aquest divendres a les 16.20 hores el tram de la Via Augusta davant la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, després del recés de la taula sectorial que es torna a reprendre, previsiblement a les 16.30, per continuar abordant millores laborals.
La carretera ja s'havia tallat aquest matí de les 10.20 hores a les 13.30 aproximadament i, després d'un recés de més de dues hores, els professionals educatius han tornat a tallar aquest tram al crit de 'Lluitant també estem educant', en suport als representants sindicals.
En la taula d'aquest divendres també hi ha participat la consellera Esther Niubó; els sindicats volen abordar les diferents exigències dels docents però específicament la qüestió salarial, un aspecte en el qual encara no s'han posat d'acord amb el departament.