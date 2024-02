Uns 50 docents reclamen a Barcelona "aturar el genocidi" en solidaritat amb Palestina

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Uns 50 docents convocats pel sindicat Ustec·Stes han reclamat aquest dimecres en una concentració a la plaça Urquinaona de Barcelona "aturar el genocidi" en solidaritat amb Palestina i educar per la pau.

Aquesta acció s'emmarca en les aturades laborals convocades pel sector educatiu entre les 12 i les 14 hores en solidaritat amb Palestina, i en unes declaracions a Europa Press, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha demanat la "desmilitarització de l'educació i de les administracions, perquè les armes maten, no eduquen", i fomentar el pensament crític a les aules.

Els participants han cridat consignes com 'Free free Plaestine' i 'No és una guerra, és un homicidi', i a la Via Laietana de Barcelona han dut a terme una acció simbòlica estirant-se a terra i simulant que són persones mortes pel conflicte.