Uns 50 docents interins es manifesten a Barcelona en el primer dia de vaga del col·lectiu

Insten Anna Simó a atendre les seves peticions i a revertir la situació

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

Uns 50 docents interins s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona per reclamar a la Conselleria d'Educació de la Generalitat millores laborals i la seva estabilització, davant un concurs de mèrits en el qual veuen errors, durant el primer dia de vaga d'aquest col·lectiu.

La manifestació, convocada per la Plataforma d'Interins Docents de Catalunya (Pindoc) amb el suport d'Intersindical-CSC i CGT Ensenyament, ha començat a les 11 a la plaça Urquinaona, ha baixat per la Via Laietana i ha acabat a la plaça Sant Jaume.

Els manifestants, que insten a aturar les oposicions previstes al juliol, han corejat lemes com 'Som les interines', 'Cap interina al carrer', 'Vaga, vaga, vaga indefinida' i 'Les que hi som ens quedem'.

'ANNA SIMÓ BON DIA'

També s'han adreçat a qui serà la nova consellera d'Educació, Anna Simó, després del cessament de Josep Gonzàlez-Cambray, i li han demanat que escolti i doni resposta a les seves reclamacions amb proclames com 'Anna Simó bon dia' i 'Anna Simó estabilització'.

En unes declaracions als periodistes, el portaveu de Pindoc, Sergi Buyolo, ha insistit en un pacte d'estabilitat per als interins "abans del 31 de juliol, i no al setembre" i que es blindi l'elecció dels docents en l'àmbit del municipi.

CRÍTIQUES A CAMBRAY

Els interins han mostrat pancartes amb frases com 'Aragonès sit and talk', 'Denunciem el concurs de mèrits il·legal', 'Atureu les oposicions' i 'Cambray no ens representa', i en aquest sentit han celebrat i aplaudit el cessament de Cambray.

Sobre els canvis en el departament, Buyolo ha considerat que el cessament de Cambray és un "èxit col·lectiu", insisteix a aturar les oposicions, i a Simó l'ha convidada a asseure's amb Pindoc i a parlar sobre les reivindicacions dels interins.

Un docent interí afectat, preguntat per Europa Press, ha explicat que treballa en una escola de Barcelona des de fa 18 anys impartint matemàtiques i altres assignatures i que amb el concurs de mèrits no obtindrà prou punts per estabilitzar-se: "Tu creus que jo amb 63 anys haig d'estar en aquesta situació?".

A la plaça Sant Jaume s'han concentrat davant la Generalitat, han cridat reivindicacions com 'Volem totes les places en el concurs de mèrits', 'Fixesa ara' i 'Pere Aragonès d'esquerra no és', i després han encès una traca de petards i tubs de fum de color, i han fet una seguda de protesta.